Ротань: Задержки по зарплате есть, но это поправимо

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Рух" (1:0).

"Не хватает уверенности, особенно молодым игрокам, поэтому важная победа. После тяжелых поражений нужно было собраться. Тот, кто слабый, опускает руки. И мы собрались, надеюсь, победа добавит уверенности. У нас много молодых игроков, которым нужно пройти через такие поражения, как было с "Черноморцем" (1:5). Показали характер в кубковом матче.

Задержки по зарплате? Я не должен это комментировать, все понимают, какая ситуация в стране. Мы делаем свое дело, а руководство – свое. Пусть есть задержки, но это поправимо. Задачи на сезон? Думаю, не стоит на молодых игроков давить еще какими-то требованиями. На них и так большое давление.

Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Сейчас будем Езерского готовить", – сказал Ротань.