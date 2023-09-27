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Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Черноморец - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В Одессе третья команда УПЛ будет принимать вторую. Подопечные Романа Григорчука не теряют очки уже два тура подряд, а "Кривбасс" за восемь матчей проиграл только один и два сыграл вничью. Нынешняя форма амбициозных коллективов свидетельствует о том, что матч 1/8 финала Кубка Украины подарит всем болельщикам немало эмоций.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в среду, 27 сентября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube. Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.

Кубок Украины. 1/8 финала

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" 17:00 "Кривбасс"

Трансляция - YouTube ФК "Черноморец" (просмотр за 35 гривен)

Текстовая онлайн-трансляцияматч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) смотреть футбол онлайн
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