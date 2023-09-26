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Ван Леувен назвал два фактора, благодаря которым Шахтер в Кубке обыграл Верес
До перерыва горнякам не хватало скорости
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен подытожил
"В первом тайме матча нам не удавалось демонстрировать желаемый темп игры. Поэтому в перерыве мы просили игроков прибавить в скорости, не играть так медленно, как в первом тайме. Футболисты прислушались, стали чаще использовать свободное пространство на поле, больше атаковали и забили.
Дмитрий Криськив имел несколько хороших шансов к перерыву. Но общий темп игры в нашем исполнении был недостаточно высок. Поэтому у нас были определенные проблемы. Но перестроились после перерыва, стали быстрее двигаться. Артем Бондаренко также прибавил после перерыва: ассистировал и забил. Также замены значительно освежили игру. То, что мы прибавили темпа и наши качественные замены – эти два фактора позволили нам победить сегодня.
Рад, что вернулся сегодня после длительной паузы после травмы Марьян Швед. Будем работать над тем, чтобы он возвращался в игру полноценно и помогал команде", - сказал ван Леувен.
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