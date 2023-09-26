  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Ван Леувен назвал два фактора, благодаря которым Шахтер в Кубке обыграл Верес
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен назвал два фактора, благодаря которым Шахтер в Кубке обыграл Верес

Кубок Украины
(1 голосов)

До перерыва горнякам не хватало скорости

Ван Леувен назвал два фактора, благодаря которым Шахтер в Кубке обыграл Верес

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен подытожил игру 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса" (3:0).

"В первом тайме матча нам не удавалось демонстрировать желаемый темп игры. Поэтому в перерыве мы просили игроков прибавить в скорости, не играть так медленно, как в первом тайме. Футболисты прислушались, стали чаще использовать свободное пространство на поле, больше атаковали и забили.

Дмитрий Криськив имел несколько хороших шансов к перерыву. Но общий темп игры в нашем исполнении был недостаточно высок. Поэтому у нас были определенные проблемы. Но перестроились после перерыва, стали быстрее двигаться. Артем Бондаренко также прибавил после перерыва: ассистировал и забил. Также замены значительно освежили игру. То, что мы прибавили темпа и наши качественные замены – эти два фактора позволили нам победить сегодня.

Рад, что вернулся сегодня после длительной паузы после травмы Марьян Швед. Будем работать над тем, чтобы он возвращался в игру полноценно и помогал команде", - сказал ван Леувен.

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
yellow-arrow
Домашний кубковый матч Оболони против Динамо покажут "плюсы"
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде