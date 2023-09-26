Ван Леувен назвал два фактора, благодаря которым Шахтер в Кубке обыграл Верес

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен подытожил игру 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса" (3:0) .

"В первом тайме матча нам не удавалось демонстрировать желаемый темп игры. Поэтому в перерыве мы просили игроков прибавить в скорости, не играть так медленно, как в первом тайме. Футболисты прислушались, стали чаще использовать свободное пространство на поле, больше атаковали и забили.

Дмитрий Криськив имел несколько хороших шансов к перерыву. Но общий темп игры в нашем исполнении был недостаточно высок. Поэтому у нас были определенные проблемы. Но перестроились после перерыва, стали быстрее двигаться. Артем Бондаренко также прибавил после перерыва: ассистировал и забил. Также замены значительно освежили игру. То, что мы прибавили темпа и наши качественные замены – эти два фактора позволили нам победить сегодня.

Рад, что вернулся сегодня после длительной паузы после травмы Марьян Швед. Будем работать над тем, чтобы он возвращался в игру полноценно и помогал команде", - сказал ван Леувен.