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Домашний кубковый матч Оболони против Динамо покажут "плюсы"

Кубок Украины
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Поединок состоится в среду, 27 сентября

Домашний кубковый матч Оболони против Динамо покажут "плюсы"

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Стало известно, кто покажет поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся "Оболонь" и "Динамо".

Как сообщает пресс-служба "пивоваров", матч будет транслировать телеканал "2+2" и Youtube-кнал Football Hub.

Отметим, что в чемпионате домашние матчи "Динамо" транслируют "плюсы", в то время как "Оболонь" входит в "пул УПЛ".

В кубковых матчах хозяева сами реализовывают права на телетрансляции перед каждым отдельным поединком.

Напомним, что игра состоится 27 сентября в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена". Начало в 17.00.

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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