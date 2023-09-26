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Домашний кубковый матч Оболони против Динамо покажут "плюсы"
Поединок состоится в среду, 27 сентября
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Стало известно, кто покажет поединок 1/8 финала
Как сообщает пресс-служба "пивоваров", матч будет транслировать телеканал "2+2" и Youtube-кнал Football Hub.
Отметим, что в чемпионате домашние матчи "Динамо" транслируют "плюсы", в то время как "Оболонь" входит в "пул УПЛ".
В кубковых матчах хозяева сами реализовывают права на телетрансляции перед каждым отдельным поединком.
Напомним, что игра состоится 27 сентября в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена". Начало в 17.00.
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