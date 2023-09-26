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Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Оболонь - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.09.2023 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Эти команды уже встречались в этом сезоне. На старте чемпионата Украины "Оболонь" принимала "Динамо" и дала грозному сопернику бой. Команда Мирчи Луческу победила 4:2, но получила на свою голову множество проблем. Интересно, вынесут ли киевляне из этого уроки? Теперь "Оболонь" и "Динамо" сыграют между собой в Кубке Украины. Права на ошибку нет, все решает один матч.
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Матч 1/8-й финала состоится в среду, 27-го сентября 2023-го года, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит общедоступный телеканал "2+2". Смотреть можно будет, в частности, и в новости с плеером на нашем сайте.
Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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