Степаненко провел юбилейный матч за Шахтер – больше только у Срны и еще трех легенд горняков

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Верес" – "Шахтер" (0:3) стал юбилейным, 400-м в футболке "оранжево-черных" для полузащитника и капитана дончан Тараса Степаненко.

Степаненко перешел в " Шахтер " в мае 2010 года из запорожского "Металлурга", а дебютировал за "горняков" сразу из выигранного трофея – 4 июля 2010 года в победном матче за Суперкубок Украины с "Таврией" (7:1).

Текущий сезон стал 14-м для Степаненко в составе "Шахтера". В течение этого времени команду тренировали 6 разных наставников: Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Луиш Каштру, Роберто Де Дзерби, Игорь Йовичевич, Патрик ван Леувен. Вместе с "горняками" Тарас выиграл 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины, 7 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины.

В 400 матчах Степаненко сыграл 30 807 минут, забил 29 мячей, сделал 24 голевых передачи. В 85 поединках Степаненко выводил "Шахтер" с капитанской повязкой.

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Чемпионат Украины – 265 матчей, 21 гол, 18 ассистов

Лига чемпионов – 65 матчей, 2 гола, 4 ассиста

Лига Европы – 27 матчей, 4 гола, 1 ассист

Кубок Украины – 32 матча, 2 гола, 1 ассист

Суперкубок Украины – 11 матчей

Тарас Степаненко вошел в список 5 игроков "Шахтера", пересекших отметку в 400 матчей за клуб. Опережают нынешнего капитана в этом перечне только Дарио Срна (536 игр), Михаил Соколовский (485), Андрей Пятов (482) и Сергей Ященко (444).