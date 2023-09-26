Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Оболонью" и "Динамо".

У "пивоваров" будет шанс отомстить подопечным Мирчи Луческу за то обидное августовское поражение. Во многом тот матч запомнился судейским скандалом, а не яркой игрой какой-либо из команд. Сможет ли коллектив с севера столицы на этот раз дать бой украинскому гранду? Кто настроен забивать у "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 сентября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский