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Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
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ФК Динамо
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Оболонью" и "Динамо".
У "пивоваров" будет шанс отомстить подопечным Мирчи Луческу за то обидное августовское поражение. Во многом тот матч запомнился судейским скандалом, а не яркой игрой какой-либо из команд. Сможет ли коллектив с севера столицы на этот раз дать бой украинскому гранду? Кто настроен забивать у "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 сентября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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