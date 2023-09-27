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Защитник Руха: Очень жаль, что пропустили в конце матча такой гол
Ростислав Лях - о поражении от "Александрии"
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях прокомментировал минимальное поражение от "Александрии" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.
Отметим, что единственный гол в матче на 90+4 минуте забил в свои ворота защитник львовской команды Марко Сапуга.
"Очень обидный результат, ведь команда хотела победить. Особенно жаль, что пропустили в конце матча такой гол. Вся команда выглядела сегодня хорошо. У нас достаточно сыгранный состав и мы все равноценно работаем на тренировках, поэтому нельзя сказать, что результат зависел от ротации.
"Александрия" это амбициозная и молодая команда, которая играет в интересный футбол. Команда имеет собственный стиль и пропагандирует комбинационную и яркую игру. Это интересный соперник, против которого было трудно играть. Возможно, первый тайм нам не очень удался, но во второй половине матча мы полностью доминировали и заслуживали забитый мяч, впрочем игра сложилась не в нашу пользу. Были моменты, которые мы, к сожалению, не использовали и соперник нас наказал за это.
Теперь нам нужно проанализировать наши ошибки и с правильными выводами двигаться дальше, ведь уже в воскресенье у нас очень важная игра против "Кривбасса", - сказал Лях.
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