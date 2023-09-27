Защитник Оболони: В матче с Динамо будет очень жарко

Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал о настрое своей команды на матч 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо".

- Для тебя "Динамо" Киев не чужой клуб, в период 2016-18 год ты был в структуре клуба. Чувствуешь ли ты принципиальность противостояния?

- Конечно! Не только потому что я играл за этот клуб, но потому, что он является грандом украинского футбола против которого хочется сыграть и проверить свои силы и конечно же, как можно лучше проявить себя.

- Какие впечатления у тебя от пребывания в составе "пивоваров"?

- Только положительные. Здесь хороший коллектив и приятная атмосфера в которой хочется работать и одерживать победы.

- Что ожидаешь от кубкового матча?

- Кубковые матчи обычно очень яркие, как для болельщиков, так и для самих футболистов. Все сосредоточены на зрелищном и открытом футболе. Поэтому этого и ожидаю, будет очень жарко!

- В этом сезоне ты уже выходил на поле в игре против "Динамо" Киев, оцени их уровень на данный момент?

- В последней игре против "Динамо" было не легко, но мы достойно показали себя против гранда украинского футбола и дали хороший бой!

- В том матче ты смог отличиться забитым мячом. Интересно и то, что это был твой первый забитый мяч за "Оболонь". Поделись, какие эмоции были в тот момент и хотелось бы тебе повторить свой успех еще и в Кубке Украины?

- Это были очень приятные ощущения, ведь не в каждом матче есть возможность забить. Хочется испытывать такие эмоции как можно чаще. Тем более это был мой первый гол в футболке "пивоваров", да еще и отметился голом такому клубу. Конечно, хочется забить еще в кубковом противостоянии.

- Чувствовал ли ты в том последнем матче, что это дерби, которого давно не было в Киеве?

- Конечно! Киеву не хватает таких матчей и болельщики со мной согласятся. Такие игры украшают украинский футбол и чемпионат в целом. Но, к сожалению, не хватает болельщиков на трибунах для полной картины!

- Что можешь сказать болельщикам, а также тем, кто сейчас на фронте продолжает следить за украинским футболом?

- Слова благодарности за поддержку и веру в команду! Мы это чувствуем и хотим отплатить тем самым в каждой игре показывая кто мы есть на самом деле. И также хочется немного отвлечь людей в такое трудное время! Большое спасибо ВСУ за то, что защищают нас и дают возможность заниматься любимым делом. Слава Украине!