Янаков: Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат

Полузащитник "Полесья" Денис Янаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1".

"Готовимся в хорошем настроении. Будем играть с достаточно хорошим соперником. Одну игру проиграли в чемпионате и нам нужно доказать, что это была случайность. Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат. Все знают, что "Днепр-1" в прошлом сезоне занял второе место.

Что о них можно сказать? Достаточно сильная команда, имеют хороших футболистов, пришел новый тренер. Сейчас они выиграли игру в чемпионате, думаю, они тоже в хорошем настроении. Поэтому, я думаю, что игра будет очень хорошей.

Конечно, то, что соревнования проходят на выбывание - это даже интереснее, потому что есть одна игра. Надо выходить и оставлять все на поле, потому что второго шанса не будет. Сейчас мы готовимся в стандартном режиме, в хорошем настроении. Поэтому приглашаю всех поддержать нас.

На самом деле, разницы в подготовке к кубковым матчам нет, потому что каждая игра - важна для нас. Даже несмотря на график через три на четвертый - это лучше, потому что каждый футболист подтвердит, что играть - гораздо лучше", - рассказал Янаков.