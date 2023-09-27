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Янаков: Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат
Полузащитник "Полесья" - о предстоящей игре с "Днепром-1"
Фото: Instagram
Полузащитник "Полесья" Денис Янаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1".
"Готовимся в хорошем настроении. Будем играть с достаточно хорошим соперником. Одну игру проиграли в чемпионате и нам нужно доказать, что это была случайность. Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат. Все знают, что "Днепр-1" в прошлом сезоне занял второе место.
Что о них можно сказать? Достаточно сильная команда, имеют хороших футболистов, пришел новый тренер. Сейчас они выиграли игру в чемпионате, думаю, они тоже в хорошем настроении. Поэтому, я думаю, что игра будет очень хорошей.
Конечно, то, что соревнования проходят на выбывание - это даже интереснее, потому что есть одна игра. Надо выходить и оставлять все на поле, потому что второго шанса не будет. Сейчас мы готовимся в стандартном режиме, в хорошем настроении. Поэтому приглашаю всех поддержать нас.
На самом деле, разницы в подготовке к кубковым матчам нет, потому что каждая игра - важна для нас. Даже несмотря на график через три на четвертый - это лучше, потому что каждый футболист подтвердит, что играть - гораздо лучше", - рассказал Янаков.
Матч "Полесье" - "Днепр-1" состоится сегодня, 27 сентября и начнется в 15:00.
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