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Вингер Руха: Не всегда удается победить соперника, которого ты превосходишь по игре
Фредди Плюман отреагировал на вылет своей команды из Кубка Украины
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Фредди Плюман дал комментарий после поражения в кубковом матче от "Александрии" (0:1).
"Сегодня команда сыграла хорошо. Но, к сожалению, не всегда удается победить соперника, которого ты превосходишь по игре. Каждый футболист "Руха" выложился на полную, впрочем, этого не хватило, чтобы получить результат. Все расстроены после этого поражения, ведь очень старались, чтобы пройти в следующую стадию Кубка Украины.
Несмотря на то, что мы проиграли, команда хорошо проявила себя. Теперь нам нужно сфокусироваться на подготовке к следующему матчу против "Кривбасса". "Рух" хочет реабилитироваться за поражение в кубковой игре и получить максимальный результат в матчах, которые будут до международной паузы. Нам нужно победить в этих играх", - сказал Плюман.
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