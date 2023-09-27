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Виктория – Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
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Шанс команды первой лиги на четвертьфинал – смотреть прямую трансляцию

Виктория – Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

"Виктория" Сумы осталась одной из двух команд-представителей Первой лиги в Кубке Украины. Один из лидеров группы "Б" имеет хорошие шансы на четвертьфинал, так как аутсайдер УПЛ "Минай" приедет на кубковый матч резервным составом.

Кубок Украины, 1/8 финала

27 сентября 2023. Сумы, “Ювилейный”

“Виктория” 14:00 “Минай”

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В статье: Кубок Украины телетрансляции Виктория (Сумы) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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