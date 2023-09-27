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Виктория – Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс команды первой лиги на четвертьфинал – смотреть прямую трансляцию
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" Сумы осталась одной из двух команд-представителей Первой лиги в Кубке Украины. Один из лидеров группы "Б" имеет хорошие шансы на четвертьфинал, так как аутсайдер УПЛ "Минай" приедет на кубковый матч резервным составом.
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Кубок Украины, 1/8 финала
27 сентября 2023. Сумы, “Ювилейный”
“Виктория” 14:00 “Минай”
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