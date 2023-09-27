Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

"Полесье" примет в родных стенах "Днепр-1". Житомирский клуб удачно стартовалив дебютном сезоне УПЛ и сейчас занимает 4-ю строчку. Правда, в чемпионате житомирцы уступили днепрянам. При чем тогда главным тренером днепровского клуба был еще Александр Кучер. После серии неудачных результатов и отставки Кучера спортклубовцы получили нового наставника - Юрия Максимова. При нем днепряне провели уже две игры и одержали одну победу.

Если "Днепр-1" только стартует в Кубке, то "Полесье" уже имеет в своем активе триумф. "Волки" обыграли "Агробизнес" (2:0).

Кубковое противостояние начнется в 15:00. Посмотреть игру в прямом эфире можно на Youtube-канале "Полесья".

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Кубок Украины. 1/8 финала

Житомир. Центральный городской стадион "Полесье".

"Полесье"- Днепр-1" 15:00

Трансляция - YouTube ФК "Полесье"

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