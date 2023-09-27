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Бизимана: Игра с Черноморцем в Кубке для нас не менее важна, чем УПЛ

Кубок Украины
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Будет интересная игра

Бизимана: Игра с Черноморцем в Кубке для нас не менее важна, чем УПЛ

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал о подготовке к выездному матчу 1/8 финала Кубка Украины против "Черноморца".

- Джихад, только несколько дней прошло после игры с "Ворсклой". Как чувствуете себя физически сейчас перед "Черноморцем"?

- Для нас это не является проблемой. Мы готовы, как физически, так и эмоционально. Да, короткий промежуток между двумя матчами, но команда на позитиве и в хорошем настроении готовится к игре в Одессе. Мы не расслабляемся. Команда мотивирована и сконцентрирована на грядущем противостоянии. Настроены и дальше демонстрировать положительные результаты. Очень хотим занять как можно более высокое место в чемпионате и пройти как можно дальше в Кубке Украины.

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- Подготовка к матчу в Кубке Украины как-то отличается от подготовки к игре УПЛ?

- Готовимся, как и на матч чемпионата. Для нас это также важная игра. И я видел настроение ребят на тренировке: как каждый настроен и сфокусирован. Поединок для "Кривбасса" не менее важен, чем в УПЛ, о чем нам также сказал и главный тренер, Юрий Вернидуб.

- Как можешь охарактеризовать будущего соперника?

- Не могу много сказать о "Черноморце", но я смотрел их последний матч в чемпионате. Действительно, они сыграли мощно и уверенно победили "Александрию". Для нас это будет интересная встреча, потому еще они, как и "Кривбасс", находятся в хорошей форме.

- Относительно твоей адаптации в "Кривбассе". Все ли в порядке?

- В Кривом Роге я уже два месяца. Полностью адаптировался в новой команде, чувствую себя здесь хорошо. Каждый в команде мне помогает, но, конечно, больше времени я провожу с другими африканскими футболистами "Кривбасса". Замечательный красно-белый коллектив, прекрасная атмосфера - это все отражается на наших результатах, - сказал Бизимана.

Матч "Черноморец" - "Кривбасс" состоится сегодня и начнется в 17:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Джихад Бизимана
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Источник:
fckryvbas.com

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