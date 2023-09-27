Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах

Это противостояние в 1/8 финала Кубка Украины ожидалось с особым интересом, ведь обе команды находятся в хорошем игровом тонусе. Одесситы занимают третье место в УПЛ, а криворожцы вообще - второе.

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Следует отдать должное тренерам, которые на кубковый матч выставили свои оптимальные составы. Это еще раз подтверждало значимость этого противостояния для команд. Соперники осторожно входили в игру. Никто не хотел рисковать, до заключительной трети поля мяч доходил редко.

Первая акцентированная атака гостей завершилась голом. Гучек проиграл борьбу Кожушко и хавбек "Кривбасса" прострелил на Приходько, забившего в пустые ворота. После этого эпизода Роман Григорчук заменил своего защитника, провалившего начало встречи. Нарушения в центре поля существенно сбивали и без того низкий темп матча. После пропущенного гола одесситы играли первым номером, но до опасных моментов дело не доходило. В защите подопечные Вернидуба не ошибались.

Сразу после перерыва мощно из-за пределов штрафной пробивал Хомченовский, но Варакута в прыжке парировал его удар. На 55-й минуте опасно в ближний угол пробивал Бойчук, но Клищук не ошибся. Наконец-то довели свою атаку до логического завершения одесситы. Постепенно подопечные Григорчука прибавляли в активности, но не хватало последней передачи. Гости ждали своих шансов в контригре, но этих моментов было немного.

К сожалению, футбола в нашем матче было немного, а вот борьбы хватало. В середине второго тайма подопечные Григорчука сравняли счет. Дада сместился с фланга в центр и мяч с рикошетом от защитника залетел в ворота - 1:1. Стоит отметить Владислава Вакулу, вышедшего во втором тайме и прибавившего игре одесситам в атаке новых красок.

Казалось, основное время завершится вничью, но одесситы на четвертой компенсированной минуте вырвали победу. После подачи со штрафного первым на добивании оказался Шпорн - 2:1. "Черноморец" выходит в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Кривбасс" 2:1

Голы: Дада (66) - Приходько (14)

Черноморец" (стартовый состав): Варакута - Брагару, Ермаков, Гучек, Путря (к) - Васильев - Бойчук, Шпорн, Кузык, Штогрин - Иеде

"Кривбасс" (стартовый состав): Клищук - Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Понедельник - Бизимана, Приходько - Кузик, Хомченовский, Вакулко - Кожушко