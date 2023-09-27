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Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах

Кубок Украины
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(1 голосов)

Встреча двух амбициозных команд

Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах

fckryvbas.com

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Это противостояние в 1/8 финала Кубка Украины ожидалось с особым интересом, ведь обе команды находятся в хорошем игровом тонусе. Одесситы занимают третье место в УПЛ, а криворожцы вообще - второе.

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Следует отдать должное тренерам, которые на кубковый матч выставили свои оптимальные составы. Это еще раз подтверждало значимость этого противостояния для команд. Соперники осторожно входили в игру. Никто не хотел рисковать, до заключительной трети поля мяч доходил редко.

Первая акцентированная атака гостей завершилась голом. Гучек проиграл борьбу Кожушко и хавбек "Кривбасса" прострелил на Приходько, забившего в пустые ворота. После этого эпизода Роман Григорчук заменил своего защитника, провалившего начало встречи. Нарушения в центре поля существенно сбивали и без того низкий темп матча. После пропущенного гола одесситы играли первым номером, но до опасных моментов дело не доходило. В защите подопечные Вернидуба не ошибались.

Сразу после перерыва мощно из-за пределов штрафной пробивал Хомченовский, но Варакута в прыжке парировал его удар. На 55-й минуте опасно в ближний угол пробивал Бойчук, но Клищук не ошибся. Наконец-то довели свою атаку до логического завершения одесситы. Постепенно подопечные Григорчука прибавляли в активности, но не хватало последней передачи. Гости ждали своих шансов в контригре, но этих моментов было немного.

К сожалению, футбола в нашем матче было немного, а вот борьбы хватало. В середине второго тайма подопечные Григорчука сравняли счет. Дада сместился с фланга в центр и мяч с рикошетом от защитника залетел в ворота - 1:1. Стоит отметить Владислава Вакулу, вышедшего во втором тайме и прибавившего игре одесситам в атаке новых красок.

Казалось, основное время завершится вничью, но одесситы на четвертой компенсированной минуте вырвали победу. После подачи со штрафного первым на добивании оказался Шпорн - 2:1. "Черноморец" выходит в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Кривбасс" 2:1

Голы: Дада (66) - Приходько (14)

Черноморец" (стартовый состав): Варакута - Брагару, Ермаков, Гучек, Путря (к) - Васильев - Бойчук, Шпорн, Кузык, Штогрин - Иеде

"Кривбасс" (стартовый состав): Клищук - Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Понедельник - Бизимана, Приходько - Кузик, Хомченовский, Вакулко - Кожушко

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (7)
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Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:14
Вот и хорошо, не будем теперь заморачиваться никому ненужным кубком. Главное еврокубки!
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0
-6
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scorpius (Ck)
27.09.2023 в 19:17
Ну вообще-то обладатель кубка вроде как в ЛЕ попадает. Если только конечно Кривбасс в ЛЧ не собрался...
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+2
0
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 19:20
одни уже попробовали попасть в ЛЧ
+2
0
slayer (Odessa)
27.09.2023 в 19:07
Дуже файно!
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+5
0
наварін (Київ)
27.09.2023 в 19:06
Чорноморець виглядав солідніше.Особливо в другому таймі. Ну нічого. Юрій Миколайович в чемпіонаті надолужить.А футбол був хороший. У виконанні обох команд.
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+4
-2
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Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:16
Ну я бы поспорил насчёт солидности.
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0
-5
avatar
The Phantom (Одесса)
27.09.2023 в 19:20
У Кривбасса за всю игру, ни одной нормальной позиционной атаки, только контры и бешеный прессинг, который в итоге привел к тому, что подсели во 2-м тайме. Примитивный футбол от Вернидуба, ничего нового.
+1
0

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