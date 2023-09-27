Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Встречаются середняки УПЛ - "Металлист 1925" принимает "Ворсклу". Харьковчане с 11 очками занимают 7-е место. Полтавчане расположились чуть ниже - 10 строчка и 9 баллов. При чем обе команды имеют по одной игре в запасе.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. Трансляция кубкового противостояния будет доступна на YouTube-канале ФК "Металлист 1925" и телеканале XSPORT.

Кубок Украины. 1/8 финала

Киевская область. Стадион "Левый берег"

"Металлист 1925"- "Ворскла " 18:30

Трансляция - XSPORT, YouTube ФК "Металлист 1925"

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