Когут - о матче с Шахтером: Если бы Вересу до перерыва удалось реализовать свои голевые моменты

Голкипер "Вереса" Богдан Когут поделился эмоциями от матча 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" (0:3) .

– До перерыва "Верес" продемонстрировал футбол хорошего качества. Практически безошибочно действовала наша защита и гости лишь эпизодически создавали проблемы. Вот если бы удалось "Вересу" реализовать свои голевые моменты.

– После перерыва у вас что-то пошло не так.

– Действительно, второй тайм в исполнении "Вереса" получился смазанным. "Горнякам" пошли на пользу замены: с появлением Александра Зубкова и Даниила Сикана гости прибавили в скорости, в разнообразии наступательных операций. Хозяева начали не успевать перекрывать уязвимые места в оборонительных редутах. Следует отдать должное дончанам, которые заслуженно завоевали путевку в четвертьфинал.

– И все же, почему по твоему мнению, "Верес" вчера провел два разных тайма?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Возможно, сказалась усталость после тяжелых последних поединков в УПЛ. Что-то конкретнее можно будет сказать после анализа противостояния с "Шахтером". Конечно, желательно сделать правильные выводы из неудачи, ведь впереди у нас важные матчи в Премьер-лиге с "ЛНЗ" и "Днепром-1".