Директор Шахтера: У всех есть общее понимание того, что футбол должен быть платным

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал о трансляции кубкового матча с "Вересом" (3:0) на YouTube-канале ровенского клуба по платной подписке.

– Довольны ли вы вообще, как "Шахтер", уровнем трансляции матча с "Вересом" в Кубке на Veres TV?

– Да.

– А как вообще относитесь к выходу "Вереса" из телепула, из УПЛ ТБ?

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– Желание "Вереса" попробовать что-то новое, на чем-то заработать – оно заслуживает уважения. Потому что на самом деле "Верес" – первый в Украине, кто попробовал эту модель спонсорства и продажи трансляции в ютубе. Поэтому их желание что-то попробовать самостоятельно заслуживает уважения.

Здесь же вопрос остается главным: каких цифр они добились, и что дальше с этим делать. То есть они, должно быть, там продали какое-то количество. Дальше должна быть какая-то математика, сколько они на этом заработали, сколько они потратили. Поэтому я бы это расценивал как их желание попробовать, проанализировать, а дальше принимать решения на основании этого.

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Никакого негатива у меня нет, только наоборот – желание попробовать. Оно заслуживает уважения. Они на следующей встрече в УПЛ поделятся цифрами, чтобы все клубы тоже знали цифры и показатели. Для нас была бы хорошая информация для дальнейшего анализа.

– Было ли голосование, какие-то обсуждения по монетизации, как будто как было запланировано на сентябрь? Какая сейчас позиция у "Шахтера"? Есть ли какие-нибудь решения?

– На самом деле с начала чемпионата на еженедельной основе проходят встречи представителей клубов, где обсуждается все, что касается телевидения. Я бы лишний раз поблагодарил всех представителей клубов, которые активно участвуют. Встречи эти проходят в очень конструктивном формате. Да, бывает, что у нас по каким-то вопросам нет общего согласия, но все обсуждается и решается в конструктивном диалоге.

У всех есть общее понимание того, что футбол должен быть платным. Поэтому рассматривается несколько моделей монетизации футбола в Украине. Есть несколько вариантов, они просчитаны. И сейчас идет дискуссия: все-таки по какой модели мы должны пойти.

И второе – все-таки это то, что сейчас важно, в повестке дня много разговоров идет о MEGOGO, еще что-то. Чтобы мы по крайней мере все понимали, что участвующие в этой встрече клубы имеют такое же желание делать это все самостоятельно. Чтобы этим занималась не MEGOGO, а этим занималась УПЛ в лице УПЛ ТВ или еще кого-либо – но все это делать in-house.

Вопрос в другом – что прежде, чем этим заниматься, нужно провести глубокий расчет и понимать: а какая будет затратная часть? Потому что нам можно пользоваться аутсорсом, а можно делать самостоятельно. И вот здесь требуются подробные расчеты и взвешенное решение. Поэтому встречи проходят конструктивно, обсуждаются разные модели монетизации. Все привержены тому, что футбол должен быть платным.

Сейчас это экспериментальный сезон. И вот сейчас "Верес" что-то попробовал, мы потом дальше попробуем. Я имею в виду мы – это УПЛ, клубы УПЛ, которые там транслируются на MEGOGO, Setanta и других. И, наверное, проанализировав все это, нам предстоит принять взвешенное решение в следующем сезоне. Поэтому мы уже смотрим с призмой на следующий сезон.