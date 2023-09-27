Динамо впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины

"Динамо", проиграв "Оболони" в киевском дерби 0:1 , вылетело из Кубка Украины на стадии 1/8 финала.

Последний раз киевская команда не выходила в четвертьфинал турнира 11 лет назад.

В сезоне 2012/13 "Динамо" вылетело от "Шахтера" (1:4) на стадии 1/16 финала.

Напомним, что в текущем сезоне киевляне вылетели и из еврокубков, не сумев пробиться в групповую стадию Лиги конференций.