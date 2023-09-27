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Динамо впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины
Сезон у киевлян складывается не лучшим образом
фото - ФК Динамо Київ
Последний раз киевская команда не выходила в четвертьфинал турнира 11 лет назад.
В сезоне 2012/13 "Динамо" вылетело от "Шахтера" (1:4) на стадии 1/16 финала.
Напомним, что в текущем сезоне киевляне вылетели и из еврокубков, не сумев пробиться в групповую стадию Лиги конференций.
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