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Динамо впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины

Кубок Украины
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Сезон у киевлян складывается не лучшим образом

Динамо впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо", проиграв "Оболони" в киевском дерби 0:1, вылетело из Кубка Украины на стадии 1/8 финала.

Последний раз киевская команда не выходила в четвертьфинал турнира 11 лет назад.

В сезоне 2012/13 "Динамо" вылетело от "Шахтера" (1:4) на стадии 1/16 финала.

Напомним, что в текущем сезоне киевляне вылетели и из еврокубков, не сумев пробиться в групповую стадию Лиги конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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