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Максимов: Я доволен игрой, но не доволен результатом

Кубок Украины
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Днепр-1 вылетел из кубка Украины от Полесья

Максимов: Я доволен игрой, но не доволен результатом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвёл итог матча Кубка Украины с "Полесьем", в котором днепряне уступили в серии пенальти (1:1, 4:5).

"У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же составом.

Я доволен игрой, хотя, конечно, не доволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо", - сказал Максимов.

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В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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