Максимов: Я доволен игрой, но не доволен результатом

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвёл итог матча Кубка Украины с "Полесьем", в котором днепряне уступили в серии пенальти (1:1, 4:5).

"У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же составом.

Я доволен игрой, хотя, конечно, не доволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо", - сказал Максимов.