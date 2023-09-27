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Максимов: Я доволен игрой, но не доволен результатом
Днепр-1 вылетел из кубка Украины от Полесья
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвёл итог матча Кубка Украины с "Полесьем", в котором днепряне
"У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же составом.
Я доволен игрой, хотя, конечно, не доволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо", - сказал Максимов.
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