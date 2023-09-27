Луческу: Сегодня я не понял арбитра - из-за него команды не могли играть быстро

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после вылета из Кубка Украины от "Оболони" (0:1) , подвел итог матча.

— Почему сегодня не попал в заявку на матч Ванат?

— Он травмирован.

— Замена Бражко была связана с его ошибкой?

— Он сегодня играл очень плохо, часто ошибался. Не оборонялся, допускал большой брак в передачах.

Но проблема не в каком-то одном игроке и даже не в команде — проблема в менталитете. Мы очень плохо настроились на это матч. Он был очень важным для нас, особенным. Мы хотели победить в нём, но у нас была очень плохая концентрация. Мы плохо начали матч, пропустили много контратак соперника, в наших действиях был высокий брак. Не настроились на этот матч организационно. И потом нам было очень сложно. Допустили сегодня нереальное количество ошибок.

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Не думал, что у Бенито брак может быть таким высоким, каким он был у него сегодня.

Сегодня с нами на матч приехал молодой Пономаренко. Но я не включил его в заявку — я ошибся. А еще я ошибся в том, что надо было дать шанс молодым игрокам — Малышу, Царенко. Повторюсь, я ошибся. С другой стороны, сегодня играло много молодых футболистов, которые не смогли сыграть в футбол на необходимом уровне.

Ну а еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он делал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50−60 метрах от штрафной площади. Непонятно было, чего он хотел добиться. Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол — арбитр этого им не давал.