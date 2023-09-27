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Луческу: Сегодня я не понял арбитра - из-за него команды не могли играть быстро

Кубок Украины
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Наставник Динамо проанализировал поражение от Оболони в Кубке Украины

Луческу: Сегодня я не понял арбитра - из-за него команды не могли играть быстро

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после вылета из Кубка Украины от "Оболони" (0:1), подвел итог матча.

— Почему сегодня не попал в заявку на матч Ванат?

— Он травмирован.

— Замена Бражко была связана с его ошибкой?

— Он сегодня играл очень плохо, часто ошибался. Не оборонялся, допускал большой брак в передачах.

Но проблема не в каком-то одном игроке и даже не в команде — проблема в менталитете. Мы очень плохо настроились на это матч. Он был очень важным для нас, особенным. Мы хотели победить в нём, но у нас была очень плохая концентрация. Мы плохо начали матч, пропустили много контратак соперника, в наших действиях был высокий брак. Не настроились на этот матч организационно. И потом нам было очень сложно. Допустили сегодня нереальное количество ошибок.

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Не думал, что у Бенито брак может быть таким высоким, каким он был у него сегодня.

Сегодня с нами на матч приехал молодой Пономаренко. Но я не включил его в заявку — я ошибся. А еще я ошибся в том, что надо было дать шанс молодым игрокам — Малышу, Царенко. Повторюсь, я ошибся. С другой стороны, сегодня играло много молодых футболистов, которые не смогли сыграть в футбол на необходимом уровне.

Ну а еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он делал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50−60 метрах от штрафной площади. Непонятно было, чего он хотел добиться. Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол — арбитр этого им не давал.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.09.2023 в 21:06
Ну оцей 77 річний дідусь щось там розповідає про футбол, а де йому потрібно вже бути? Правильно на сонечку сидіти дрімати. "Проблема в менталітеті. Ми дуже погано налаштувалися на цей матч." І чия це заслуга у поганому настрої на матч. Перед матчем тренер що показує гравцям техніку якусь, ні його завдання - правильно обрати тактику і настроїти їх на цей матч а як настроїв , так і зіграли. Добре що хоч визнав, що він помилився, але... з кубка вилетіли, реноме Динамо, яке і так низьке, ще опустив на дно. І тоді для чого такий тренер? А , дідусю? Невже уже все висохло а тільки зелені попереду і за них він ходить на роботу, а все інше по барабану.....
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0
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Spokoyno (Київ)
27.09.2023 в 21:02
Єдине питання до суддів ЧОМУ так довгі були затримки у другому таймі на бажання полежати гравцями господарів! Люди відверто тягнули час! Треба ж було арбітру якось впливати на це! А так Луческо цілком ПРАВ. НЕ тих випустив, НЕ так налаштував! Сідай ДВА!
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0
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жека-киев (биг виладж)
27.09.2023 в 20:50
Оболонь молодчаги!Піднялись в ПЛ, не міняли 2/3 складу, як робоять інші. Експєрти кривили губки, як це вони бєз бабла, так дєла не дєлаються. А вони грають, ше б судді не заважали.Оболонь за 2 місяця не провалила жодного матчу! Програвали, але ніхто їх не розкатував. І з Шахтой і перший матч з Динамо, грали грамотно. А гравці Динамо цього не помітили. Вийшли як на прогулянку. Пізно зрозуміли шо прийдеться грати. Могли відскочити, але 2 сейви Кичака + поперечка, і допобаченя. Бо Бог піжонам не допомагає.
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+2
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2023 в 20:39
Пішов би ти на юх, бароне!
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.09.2023 в 20:23
Суркіси все це заслужили. Весь цей треш, ганьбу та деградацію, що відбувається останні роки. Бачили очі, що купували... кожен сам коваль як свого щастя, так і нещастя.
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+1
-1
наварін (Київ)
27.09.2023 в 20:03
"...Две гитары за стеной,Жалобно занылиСнова вой про арбитражМирча? Это ты ли?..."
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