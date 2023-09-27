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Вернидуб: Чуть-чуть не повезло, покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой

Кубок Украины
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Кривбасс уступил Черноморцу

Вернидуб: Чуть-чуть не повезло, покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 1/8 финала кубка Украины, в котором его команда уступила "Черноморцу" (1:2).

– Первый тайм неплох в нашем исполнении, и второй тоже. Нам чуть-чуть не повезло, покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой. Играли сегодня против крепкого соперника, тоже высоко в таблице, и мы также хотим бороться за высокие места. Ничего страшного не случилось. Только желаю "Черноморцу" двигаться дальше, и добраться до финала. Многие из крепких клубов вылетели на этой стадии, это футбол: и "Днепр-1", и "Динамо".

Поздравляю свой родной город Житомир с выходом в четвертьфинал. Мы же теперь будем готовиться к Движению в чемпионате. Это тоже хороший соперник, молодая мощная команда, демонстрирующая неплохой футбол. Ну а потом "Черноморец" снова. Самое главное, что все живы здоровы после сегодняшнего матча.

– Что было для вас важнее игры: победить сегодня "Черноморец" в Кубке или в чемпионате в скором времени?

– Хотелось победить в обоих матчах. Даже не было в голове других мыслей. Играли только на победу. Так получилось, что пропустили на 93 минуте. Сильнее теперь будем. Относительно игры: в первом тайме, не хочу обидеть одесситов, назовите хоть один момент соперника у наших ворот. А ведь у нас еще были моменты, чтобы забить, не повезло. Кожушко там пробивал. У вас хорошая команда, хорошие исполнители. Те же Бадибанга, Дада, Иеде – качественные легионеры.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Кривбас

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