Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Ворскла 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча
Полтавский клуб завоевал путевку в четвертьфинал турнира
Фото: ФК Металіст 1925
В среду, 27 сентября, "Металлист 1925" встречался с "Ворсклой". Команды играли под Киевом на арене "Левый берег". Полтавчане оказались сильнее харьковчан. Подопечные Виктора Скрипника забили три безответных мяча своему сопернику.
Ниже предлагаем вам посмотреть видеообзор поединка.
Кубок Украины, 1/8 финала. 27 сентября
"Металлист 1925" - "Ворскла" 0:3
Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Довбик и Цыганков получили высокие оценки от WhoScored и SofaScore за матч с Вильярреалом
- Довбик снова забивает. Вильярреал - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн