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Металлист 1925 - Ворскла 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

Кубок Украины
(1 голосов)

Полтавский клуб завоевал путевку в четвертьфинал турнира

Металлист 1925 - Ворскла 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

Фото: ФК Металіст 1925

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В среду, 27 сентября, "Металлист 1925" встречался с "Ворсклой". Команды играли под Киевом на арене "Левый берег". Полтавчане оказались сильнее харьковчан. Подопечные Виктора Скрипника забили три безответных мяча своему сопернику.

Ниже предлагаем вам посмотреть видеообзор поединка.

Кубок Украины, 1/8 финала. 27 сентября
"Металлист 1925" - "Ворскла" 0:3
Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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