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Волевая победа моряков. Черноморец - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча
Команда Романа Григорчука идет дальше
Фото: ФК Чорноморець
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Черноморец" на своем поле принимал "Кривбасс". Криворожский коллектив вышел вперед уже на 15-й минуте встречи, отличился Олег Кожушко. Одесситы отыгрались в середине второго тайма благодаря голу Бельмонте. А в компенсированное время решающий гол забил Йон Шпорн, подарив своей команде выход в четвертьфинал турнира.
Кубок Украины, 1/8 финала. 27 сентября
"Черноморец" - "Кривбасс" 2:1
Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.
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