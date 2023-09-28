Волевая победа моряков. Черноморец - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Черноморец" на своем поле принимал "Кривбасс". Криворожский коллектив вышел вперед уже на 15-й минуте встречи, отличился Олег Кожушко. Одесситы отыгрались в середине второго тайма благодаря голу Бельмонте. А в компенсированное время решающий гол забил Йон Шпорн, подарив своей команде выход в четвертьфинал турнира.

Кубок Украины, 1/8 финала. 27 сентября

"Черноморец" - "Кривбасс" 2:1

Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.