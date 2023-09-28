  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Хавбек Оболони - о своем голе в ворота Динамо: Это очень дорогого стоит
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Оболони - о своем голе в ворота Динамо: Это очень дорогого стоит

Кубок Украины
(1 голосов)

Столичная сенсация

Хавбек Оболони - о своем голе в ворота Динамо: Это очень дорогого стоит

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Оболони" Сергей Суханов, который стал автором победного гола в матче 1/8 Кубка Украины с "Динамо" (1:0), поделился своими эмоциями после игры.

"Эмоции зашкаливают. Честное слово. Играли только на победу. То, что говорил тренерский штаб, мы выполнили. Теперь двигаемся дальше. Через четыре дня у нас игра сезона, нужно настраиваться. Будем и в дальнейшем радовать наших болельщиков и ВСУ.

Читайте такжеКубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?

Выиграть 1:0 у такого клуба – не каждый раз такое бывает и не очень часто. Это, можно сказать, была мечта: сыграть против "Динамо". А забить и выиграть в 1/8 Кубка Украины и выйти в четвертьфинал – это очень дорогого стоит. Хотелось забить такому сопернику и пройти его. Это мой первый гол на домашнем стадионе "Оболони", а тут сразу в ворота "Динамо".

После "Динамо" уже ничего не страшно? Ничего. Нам и не было страшно. Мы настраивались как всегда, выходили играть в свой футбол, ведь они такие же люди, как и мы. Мандража, как в первой игре в чемпионате Украины, уже не было. Очень рад, что у нас все получилось", - поделился Суханов.

Читайте такжеПрезидент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен
По теме
yellow-arrow
Президент Полесья: Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед
yellow-arrow
Сумы увидят четвертьфинал. Виктория - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Волевая победа моряков. Черноморец - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Сергей Суханов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде