Хавбек Оболони - о своем голе в ворота Динамо: Это очень дорогого стоит

Полузащитник "Оболони" Сергей Суханов, который стал автором победного гола в матче 1/8 Кубка Украины с "Динамо" (1:0), поделился своими эмоциями после игры.

"Эмоции зашкаливают. Честное слово. Играли только на победу. То, что говорил тренерский штаб, мы выполнили. Теперь двигаемся дальше. Через четыре дня у нас игра сезона, нужно настраиваться. Будем и в дальнейшем радовать наших болельщиков и ВСУ.

Выиграть 1:0 у такого клуба – не каждый раз такое бывает и не очень часто. Это, можно сказать, была мечта: сыграть против "Динамо". А забить и выиграть в 1/8 Кубка Украины и выйти в четвертьфинал – это очень дорогого стоит. Хотелось забить такому сопернику и пройти его. Это мой первый гол на домашнем стадионе "Оболони", а тут сразу в ворота "Динамо".

После "Динамо" уже ничего не страшно? Ничего. Нам и не было страшно. Мы настраивались как всегда, выходили играть в свой футбол, ведь они такие же люди, как и мы. Мандража, как в первой игре в чемпионате Украины, уже не было. Очень рад, что у нас все получилось", - поделился Суханов.