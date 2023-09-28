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Сумы увидят четвертьфинал. Виктория - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча
Закарпатский клуб выставил полурезервный состав
Фото: facebook.com/viktoriyafc
В среду, 27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором представитель Первой лиги "Виктория" обыграл "Минай" со счетом 1:0. Единственный мяч, который и решил исход поединка, был забит в начале второго тайма. Автором его стал Максим Сасовский.
Заметим, что закарпатцы отправились в Сумы не только в полурезервным составом, но и в неполном тренерском штабе. Владимир Шаран остался в Минае.
Вашему вниманию обзор матча.
Кубок Украины, 1/8 финала. 27 сентября
"Виктория" - "Минай" 1:0
Гол: Сасовский, 46.
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