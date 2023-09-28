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Бойко: Мы потратили очень много усилий, но тем вкуснее победа

Кубок Украины
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Голкипер "Полесья" - об успехе команды в Кубке Украины

Бойко: Мы потратили очень много усилий, но тем вкуснее победа

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вратарь "Полесья" Денис Бойко поделился эмоциями от победы своей команды над "Днепром-1" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Это был очень тяжелый матч. Хочу, прежде всего, поздравить нашу команду, тренерский штаб и самое главное - нашего президента, потому что для него это был принципиальный матч. И я считаю, что мы сделали то, что он хотел от нас. Поэтому поздравляю всю команду и нашего президента. Тяжелый матч - 120 минут, серия пенальти, но мы готовились.

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У нас была своя тактика на игру и мы ее придерживались, поэтому, я считаю, мы сегодня очень хорошо сыграли. Мы потратили очень много усилий, но тем вкуснее победа. Мы готовились и, опять же, хочу поблагодарить нашего тренера вратарей, который подготовил все для того, чтобы я отбил этот пенальти. Поэтому это, прежде всего, его заслуга, а потом уже - мои какие-то спортивные навыки", - рассказал Денис.

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В статье: Денис Бойко Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
polissyafc.com

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