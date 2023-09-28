То, чего нам не хватало. Акценты зрителя на играх Кубка Украины

По известным причинам, в прошлом сезоне у нас не было Кубка. Не знаю, как вы, а я таки-соскучился. Все же не зря проводится это соревнование, принципиально отличающееся от чемпионата бескомпромиссностью, заложенной в саму систему плей-офф. И, при серьезном отношении участников, оно радует глаз любителя игры.

Обычно начинал смотреть Кубок Украины с четвертьфиналов. Поскольку люблю системность – когда ты можешь наблюдать процесс в полном объеме. А раньше и не все показывают зачастую, да и сами пары жребий сводит, как попало. Случается такая скука априори: то от колоссальной разницы в классе, то от недостатка мастерства команд.

На сей раз минимум представителей Первой лиги и любопытный состав большинства дуэтов подтолкнули к тому, чтобы уделить внимание стадии 1/8 финала. Посмотрев не все ее встречи, а, скажем так, лучшую половину – действительно кубковые поединки. О них-то я вам здесь и поведаю.

"Заря" с "Мариуполем" отсеялись сами собой – их матч был перенесен на более поздний срок. Не привлекала вывеска "Виктории" с "Минаем", к тому же последний недвусмысленно дал понять, что готов пожертвовать Кубком.

"Шахтер" смотрелся явно предпочтительнее "Вереса", что подтвердил счет игры. Такой же итог был зафиксирован во встрече "Металлиста 1925" и "Ворсклы", которые слишком по-разному отнеслись к турниру. Таким образом, в сухом остатке мы имели четыре классических кубковых дуэли.

Рух – Александрия 0:1

Полесье – Днепр-1 1:1 (5:4)

Черноморец – Кривбасс 2:1

Оболонь – Динамо 1:0

Составы. По сравнению с прошлым туром чемпионата, минимальные изменения внесли "Черноморец" и "Днепр-1" - в их составах на поле вышли по 10 из 11 игроков "старта". У "Динамо" - 9, у "Кривбасса" - 8. Выиграть при этом сумели лишь одесситы, но у соперника, который был в аналогичном положении.

Активнее всего задействовало ротацию "Полесье", выпустив лишь двух игроков стартового состава. По три их было у "Александрии", "Оболони" и "Руха". Здесь проиграли лишь львовяне, но опять-таки – сопернику, который находился в такой же ситуации.

Это не ода ротации и уж тем более не показатель степени важности Кубка для его участников. Это всего лишь любопытные цифры, дополняющие общую картину. Но успех "Оболони", обыгравшей основу "Динамо" едва ли не дублем, не может не впечатлить.

Зрелищность. Смотрелись все четыре матча. Несколько уступал остальным одесский, но и тут положенный опасный момент раз в десять минут возникал. Кто этого не увидел и не прочувствовал, тот стал жертвой невнятного комментария и бедной картинки на клубном канале. Но об этом позже.

В первую очередь, выделил бы игру в Житомире – не считая овертайма, который скорее доигрывался. Зато второй тайм тут стал самым насыщенным, тогда как скучнее всего, в сравнении с другими поединками, было таки-да в Одессе до перерыва.

Интрига. Она властвовала безраздельно, как и полагается в кубковых встречах.

"Динамо" могло отыграться еще на 89-й минуте, когда Буяльский пробил в перекладину ворот "Оболони".

Шпорн принес "Черноморцу" победу над "Кривбассом" на четвертой компенсированной минуте.

Еще минутой позже случился автогол Сапуги в ворота "Руха", который вывел в четвертьфинал "Александрию".

И, наконец, "Полесье" вырвало эту путевку у "Днепра-1" лишь в послематчевой серии пенальти, для чего понадобилось пробивать все десять ударов с "точки".

Логика. Я бы сказал, что единственным поистине закономерным исходом стала ничья в игровое время в Житомире. Чисто визуально у "Днепра-1" было больше моментов, но реально голевых – лишь на парочку. То есть, он был ближе к победе, но не "наиграл" на нее.

"Черноморец" забил "лишний" гол "Кривбассу": по логике моментов тут смотрелась тоже ничья, и даже более явная.

Еще больше не заслуживал поражения "Рух", превзошедший Александрию" в голевых шансах.

Ну, и "Динамо" точно "наиграло" на победу над "Оболонью", но реализовать свое преимущество не сумело. Пропустив положенный гол, и не забив свои положенные два.

Судейство. Его совесть чиста и репутация не запятнана. Не увидел серьезных причин для придирок ни к Причине в Одессе, ни к ее коллегам в других городах. Юстас отдыхал.

Единственный эпизод, повлиявший на результат – отмененный гол Танчика в ворота "Полесья" в дополнительное время, благодаря вмешательству ВАРа, трактовался однозначно. К слову, видео-ассистент рефери на этой стадии Кубка был лишь в Житомире, чья слабость к нему общеизвестна. И вот же, таки-помогло!

Везение. Без него, по большому счету, обошлось только в том же Житомире.

Как по мне, то больше всех повезло "Оболони" - все с той же перекладиной от Буяльского на исходе основного времени матча.

Безусловно, была доля везения в голе Дада в Одессе, сравнявшего счет с "Кривбассом" в середине второго тайма. Кабы не тот рикошет, мяч летел бы, скорее всего, в створ, но в ином направлении. И мы не знаем, как сумел бы отреагировать на него кипер.

Во Львове все было не так однозначно. Сначала, незадолго до перерыва после удара Андрейчука "Рух" от гола уберегла лишь стойка ворот. И лишь затем все завершилось трагическим "самострелом" Сапуги.

Личности. Самой заметной фигурой в обозреваемых четырех матчах назову вратаря "Полесья" Бойко – от трех до пяти важных сэйвов в игре плюс парированный пенальти в "лотерее", решивший судьбу поединка. Вторым среди стражей ворот отмечу александрийца Ермакова. Третьим – Кичака из "Оболони".

Из полевых мне больше всего запомнился днепрянин Пихаленок – главным образом, за счет исполнения стандартов. Как часто бывает, регулярно в центре внимания оказывался "динамовец" Буяльский. Остался в памяти "оболонец" Краснопир. Также следует упомянуть Леднева из "Днепра-1". В Одессе настолько не выделялся никто.

Симпатии. Как непредвзятому любителю футбола, больше всего понравился "Днепр-1". Даже немного огорчился его поражению. Что бы там не рассказывали фанаты, ищущие оправдание фиаско "Динамо", но и киевляне игрой в атаке не разочаровали. Не путать с реализацией! Да и "Рух" был отнюдь не плох. Вышло так, что все эти команды проиграли.

Вообще, в рамках избранной мною кубковой восьмерки не подвел никто: худшим из результатов стали четыре момента за матч. Пожалуй, это и есть главный зрительский итог обзора.

Жребий и перспективы. Итак, в ¼ финала уже вышли: "Александрия", "Шахтер", "Виктория", "Полесье", "Черноморец", "Оболонь" и "Ворскла".

По-хорошему, к ним должна присоединиться "Заря", которой, с ее подбором игроков, нужно очень постараться, чтобы проиграть середняку Первой лиги. Но мы помним о том, что команда Кривенцова "живет на два дома", и третий ей сейчас был бы совсем некстати. Поэтому выиграть она постарается, но уж мало-мальской кровью.

С другой стороны – с нашей зрительской, ее сопернику в такой компании в четвертьфинале вообще нечего ловить. Если только жребий не сведет с "Викторией", и тогда, чудесным образом, команда Первой лиги дойдет до полуфинала. Честно, очень этого не хотелось бы – хочется такой же конкуренции как в лучшей половине 1/8 финала.

Но точно так же не хочется, чтобы представителя низшего дивизиона жребий услужливо подложил "Шахтеру". Не-ин-те-рес-но!!! В остальном, вот ей-богу, все равно – лишь бы побольше зрелища с интригой. Кубок должен ощущаться праздником среди будней чемпионата.

И немного немного личного. Матч из Одессы пришлось смотреть на клубном канале в Ютубе. Дело не в плате за просмотр – легко расстался с условной кружкой пива, хотя, как и большинство из вас, нынче считаю копейки. Тем более, я одессит. Но продукт такого качества, при возможности, не стал бы смотреть и бесплатно. Разве что компенсировали бы тем же пивом.

Ладно с ним, с "бормотографом" за кадром: человек старается, хоть это и не его. Кстати, случалось слышать и похуже. К примеру, комментатор домашних матчей "Руха" на "Спорт-1" - тот вообще тихо сам с собою. Ладно, с убогостью видео: каков поп, такое и кадило – пара-тройка камер полностью соответствует уровню данного канала. Сделано на коленке.

Но, вы меня извините, когда главная цель трансляции: собрать средства "на мотивацию делать новые трансляции" (и эта строчка постоянно висит внизу экрана, не хватает лишь слова "подайте"). Когда вверху все время бежит строка с "останніми дяками", наполовину перекрывая табло со временем игры. Когда после каждого взноса прямо посреди экрана возникает мультяшный персонаж и дебильным голосом вещает. Наконец, когда сам логотип Кубка Украины неумело забит аватаркой неизвестного происхождения…

Словом, вы меня поняли. Можете считать это антирекламой. Но я – зритель, от имени которого ведется этот блог. И такая "трансляция" ничего кроме раздражения у меня не вызвала. Верите ли, даже победа команды, за которую я начал болеть почти полвека назад, не доставила должных эмоций. Внимание: лажа!

Если же для вас главное – увидеть хоть краешком глаза, как футболисты бегают по полю, тогда извините, умолкаю…

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол