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Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей

Кубок Украины
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Простая математика

Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, сколько заработали "Верес" и "Черноморец" на платном показе своих кубковых матчей на YouTube. Напомним, что ровенчане уступили "Шахтеру" 0:3, а "Черноморец" одолел "Кривбасс" 2:1.

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По информации ТаТоТаке, спонсорами "Вереса" во время матча против "Шахтера" стало сейчас около 2100 человек. У "Черноморца", игравшего против "Кривбасса", эта цифра достигла отметки – примерно 1300.

Спонсорская подписка действует 30 календарных дней и в обоих случаях стоила 35 грн. Клубы получают 70% от этой суммы. Таким образом, доход "Вереса" составил примерно 51,5 тысяч гривен, а "Черноморца" - 32 тысячи.

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
ТаТоТаке

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