Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей
Простая математика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, сколько заработали "Верес" и "Черноморец" на платном показе своих кубковых матчей на YouTube. Напомним, что ровенчане уступили "Шахтеру" 0:3, а "Черноморец" одолел "Кривбасс" 2:1.
По информации ТаТоТаке, спонсорами "Вереса" во время матча против "Шахтера" стало сейчас около 2100 человек. У "Черноморца", игравшего против "Кривбасса", эта цифра достигла отметки – примерно 1300.
Спонсорская подписка действует 30 календарных дней и в обоих случаях стоила 35 грн. Клубы получают 70% от этой суммы. Таким образом, доход "Вереса" составил примерно 51,5 тысяч гривен, а "Черноморца" - 32 тысячи.
Популярное сейчас
- Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Россияне модифицировали "шахеды": сменили двигатель, корпус и маркировку. ФОТО
- Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона
- КУ. Верес — Шахтер 0:3. Класс решает все
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 15:15 Украинские Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка Украины
- 14:10 Украинские Власть шести, или Воскресенье – день тяжелый. Акценты зрителя на играх 8-го тура УПЛ
- 19:23 Украинские Кривбасс поджимает Шахтер, Черноморец и Полесье - рядом, Днепр-1 подтягивается. Результаты, расписание и таблица УПЛ