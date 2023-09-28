Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей

Стало известно, сколько заработали "Верес" и "Черноморец" на платном показе своих кубковых матчей на YouTube. Напомним, что ровенчане уступили "Шахтеру" 0:3, а "Черноморец" одолел "Кривбасс" 2:1.

По информации ТаТоТаке, спонсорами "Вереса" во время матча против "Шахтера" стало сейчас около 2100 человек. У "Черноморца", игравшего против "Кривбасса", эта цифра достигла отметки – примерно 1300.

Спонсорская подписка действует 30 календарных дней и в обоих случаях стоила 35 грн. Клубы получают 70% от этой суммы. Таким образом, доход "Вереса" составил примерно 51,5 тысяч гривен, а "Черноморца" - 32 тысячи.