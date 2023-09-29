При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд

Среди недели были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины и уже известны 7 из 8 участников 1/4 финала (матч "Мариуполь" - "Заря" состоится в октябре).

Дата жеребьевки четвертьфиналов будет обнародована позже, но уже известны некоторые нюансы процедуры.

Как сообщает УПЛ-ТВ, жеребьевка 1/4 финала будет с посевом – команды будут поделены на 2 корзины.

В сеяные войдут 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.

"Заря" в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый "Мариуполь" – несеянным.

После вылета "Днепра-1" и "Динамо", которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись "Ворскла" и "Александрия". Судьба "Черноморца" зависит от того, как сыграет луганская команда.

Четвертьфиналисты Кубка Украины

Сеяные:

"Шахтер"

"Ворскла"

"Александрия"

"Заря" или "Черноморец"

Несеяные:

"Полесье"

"Оболонь"

"Виктория"

ФСК "Мариуполь" или "Черноморец"

Также напомним, что базовая дата матчей четвертьфинала - 1 ноября.