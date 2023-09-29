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При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд
Будут сеяные и несеяные команды
Фото прес-служби УАФ
Среди недели были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины и уже известны 7 из 8 участников 1/4 финала (матч "Мариуполь" - "Заря" состоится в октябре).
Дата жеребьевки четвертьфиналов будет обнародована позже, но уже известны некоторые нюансы процедуры.
Как сообщает УПЛ-ТВ, жеребьевка 1/4 финала будет с посевом – команды будут поделены на 2 корзины.
В сеяные войдут 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.
"Заря" в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый "Мариуполь" – несеянным.
После вылета "Днепра-1" и "Динамо", которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись "Ворскла" и "Александрия". Судьба "Черноморца" зависит от того, как сыграет луганская команда.
Четвертьфиналисты
Сеяные:
- "Шахтер"
- "Ворскла"
- "Александрия"
- "Заря" или "Черноморец"
Несеяные:
- "Полесье"
- "Оболонь"
- "Виктория"
- ФСК "Мариуполь" или "Черноморец"
Также напомним, что базовая дата матчей четвертьфинала - 1 ноября.
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