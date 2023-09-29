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При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд

Кубок Украины
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Будут сеяные и несеяные команды

При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Среди недели были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины и уже известны 7 из 8 участников 1/4 финала (матч "Мариуполь" - "Заря" состоится в октябре).

Дата жеребьевки четвертьфиналов будет обнародована позже, но уже известны некоторые нюансы процедуры.

Как сообщает УПЛ-ТВ, жеребьевка 1/4 финала будет с посевом – команды будут поделены на 2 корзины.

В сеяные войдут 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.

"Заря" в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый "Мариуполь" – несеянным.

После вылета "Днепра-1" и "Динамо", которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись "Ворскла" и "Александрия". Судьба "Черноморца" зависит от того, как сыграет луганская команда.

Четвертьфиналисты Кубка Украины

Сеяные:

  • "Шахтер"
  • "Ворскла"
  • "Александрия"
  • "Заря" или "Черноморец"

Несеяные:

  • "Полесье"
  • "Оболонь"
  • "Виктория"
  • ФСК "Мариуполь" или "Черноморец"

Также напомним, что базовая дата матчей четвертьфинала - 1 ноября.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы) ФСК Мариуполь
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