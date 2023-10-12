Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Пока известны 7 участников из 8
Фото: пресс-служба УАФ
В четверг, 12 октября, в Доме футбола состоится процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24. Начало церемонии - в 19:20.
В эту стадию турнира пробились "Шахтер, Ворскла", Александрия", "Полесье", "Оболонь", "Виктория" и "Черноморец". Последний четвертьфинальный участник определится в поединке Заря" - ФСК "Мариуполь", который пройдет сегодня в 13:00.
Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.
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Комментарии (1)
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Степан Срака
12.10.2023 в 10:32
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