Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В четверг, 12 октября, в Доме футбола состоится процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24. Начало церемонии - в 19:20.

В эту стадию турнира пробились "Шахтер, Ворскла", Александрия", "Полесье", "Оболонь", "Виктория" и "Черноморец". Последний четвертьфинальный участник определится в поединке Заря" - ФСК "Мариуполь", который пройдет сегодня в 13:00.

Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.