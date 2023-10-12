Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4 финала
Жеребьевка 1/4-й Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Скріншот з трансляції
Кубок Украины 2023/24 медленно подходит к решающим стадиям. Двенадцатого октября определился последний четвертьфиналист, и на следующий день определятся все четвертьфинальные пары. Восемь команд будут разделены на две группы – "сеяные" и "не сеяные", после чего сформируют четыре игровых пары, в каждой из которых будет по один матч.
Жеребьевка процедуры состоится в четверг, 13-го октября, в 19:20. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ. Бесплатно в этой новости.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины Онлайн. Прямая видеотрансляция
Популярное сейчас
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 22:50 Зарубежные Испания - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
- 19:00 Украинские Футзал. Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- 16:12 Украинские Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025