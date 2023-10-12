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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4 финала

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Жеребьевка 1/4-й Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4 финала

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины 2023/24 медленно подходит к решающим стадиям. Двенадцатого октября определился последний четвертьфиналист, и на следующий день определятся все четвертьфинальные пары. Восемь команд будут разделены на две группы – "сеяные" и "не сеяные", после чего сформируют четыре игровых пары, в каждой из которых будет по один матч.

Жеребьевка процедуры состоится в четверг, 13-го октября, в 19:20. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ. Бесплатно в этой новости.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины Онлайн. Прямая видеотрансляция

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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонський Рейх)
12.10.2023 в 11:38
Як же сьогодні, коли імєнно шо завтра
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