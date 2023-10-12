Кубок Украины. ФСК Мариуполь — Заря 0:1. А нужен ли луганчанам Кубок?

Этот матч был перенесен на несколько недель из-за плотного игрового графика луганчан. К тому же подопечные Валерия Кривенцова не сыграли с "Шахтером" из-за просьбы Сергея Реброва дать время на отдых для футболистов сборной. При этом хозяева поля активно проходили кампанию в Первой лиге, поэтому игровая готовность была у них несколько выше.

Дебют поединка выдался несколько суетливым. Команды просто катали мяч по полю без особых намеков на обострение. Однако после первой 10-минутки гости начали понемногу перебирать инициативу в свои руки (или ноги) и держать контроль ради контроля. Скорости были невысокими вплоть до первого углового для "Зари" на 18-й минуте.

В дальнейшем "черно-белые" продолжали делать акцент на забросах в штрафную площадку "Мариуполя" ради создания хотя бы какой-то опасности. При этом хозяева поля вроде бы и пытались бегать в контратаки, но не хватало того последнего паса на обострение. Поэтому моментов не было.

Команды откровенно нервничали и начали фолить. Сначала на газоне оказался Гошкодеря, а затем — Зубков и Джордан. Именно последние игроки получили серьезные травмы, поэтому Валерию Кривенцову и Олегу Красноперову пришлось использовать по первому слоту замен. До перерыва "Заря" и "Мариуполь" обменялись моментами, однако открыть счет в конце концов удалось луганчанам.

После перерыва скорости несколько возросли: "зелено-черные" начали оказывать более сильное сопротивление сопернику. И луганский клуб начал играть легко, с удовольствием, осознавая свое преимущество. Хотя при этом "Мариуполь" оставался играть в собственной штрафной площадке. Все изменилось в районе 60-й минуты, когда Пуди мог сравнивать счет, но Сапутин с трудом перевел мяч на угловой.

Это стало сигналом, что "Заре" стоит собраться с мыслями и довести матч до победного конца. Однако хозяева продолжали находить свободные зоны в обороне луганского клуба и пытаться развивать контратаки. Две вещи спасали гостей — удачная игра голкипера и затянутость атак мариупольцев. В дополнение к этому, Олег Красноперов решил сделать тройную замену с акцентом на атаку, и это лишь помогло усилить давление на ворота Сапутина.

Но как бы ни пытались "зелено-черные" усилиями Пуды сравнять счет, цифры на табло остались стабильными. "Заря" побеждает в долгожданном матче Кубка Украины и проходит в четвертьфинал. Но после такой невыразительной игры возникает вопрос: а нужен ли луганчанам Кубок?

Кубок Украины. 1/8 финала

Борисполь. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

"ФСК Мариуполь" — "Заря" 0:0

Голы: Волошин 45+1

"ФСК Мариуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря (Петровский 80), Мочевинский (Махиня 80), Пентелейчук (Батальский 80), Тепляков (Пуди 57), Зубков (Литюк 36)

"Заря": Сапутин, Снурницын, Джордан (Дришлюк 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичин (Мишнев 78), Нагнойный (Головкин 84), Волошин (Алефиренко 78), Горбач (Венделл 84), Герреро

Предупреждения: Мичин 65, Герреро 70, Мишнев 89