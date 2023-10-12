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Капитан Мариуполя в матче с Зарей получил серьезную травму - подозрение на перелом ключицы
Игра вышла боевой
Нападающий "Мариуполя" Илья Зубков получил серьезную травму в
Еще в первом тайме форвард после силовой борьбы с защитником луганчан Джорданом неудачно приземлился и не смог покинуть поле самостоятельно – его пришлось эвакуировать на носилках.
По предварительным данным, у игрока серьезная травма – перелом ключицы. Сроки восстановления станут известны позднее.
Отметим, что в этом столкновении также получил и
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