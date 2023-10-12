Капитан Мариуполя в матче с Зарей получил серьезную травму - подозрение на перелом ключицы

Нападающий "Мариуполя" Илья Зубков получил серьезную травму в матче Кубка Украины с "Зарей" (0:1) .

Еще в первом тайме форвард после силовой борьбы с защитником луганчан Джорданом неудачно приземлился и не смог покинуть поле самостоятельно – его пришлось эвакуировать на носилках.

По предварительным данным, у игрока серьезная травма – перелом ключицы. Сроки восстановления станут известны позднее.