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Капитан Мариуполя в матче с Зарей получил серьезную травму - подозрение на перелом ключицы

Кубок Украины
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Игра вышла боевой

Капитан Мариуполя в матче с Зарей получил серьезную травму - подозрение на перелом ключицы

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Илья Зубков получил серьезную травму в матче Кубка Украины с "Зарей" (0:1).

Еще в первом тайме форвард после силовой борьбы с защитником луганчан Джорданом неудачно приземлился и не смог покинуть поле самостоятельно – его пришлось эвакуировать на носилках.

По предварительным данным, у игрока серьезная травма – перелом ключицы. Сроки восстановления станут известны позднее.

Отметим, что в этом столкновении также получил и защитник луганчан Джордан. Он также не смог продолжить игру и был заменен еще до перерыва.

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В статье: Заря (Луганск) Илья Зубков ФСК Мариуполь
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