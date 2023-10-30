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Пушич определился с составом Шахтера на кубковый матч с Викторией
Начало - в 15:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 30 октября, "Виктория" сыграет с "Шахтером" в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Левый берег" и начнется в 15:00.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Виктория": Шелихов – Нелин, Бычков, Сасовский, Ульянов, Долинский, Савченко, Байдал, Мышенко, Здырко, Галенко
Запасные: Литвиненко, Курелех, Сахно, Зозуля, Чеглов, Покотилюк, Лебеденко, Машталир, Евпак
"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Назарина, Судаков, Зубков, Невертон, Келси
Запасные: Рудько, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Крыськив, Швед, Топалов, Сикан.
Добавим, что на сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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