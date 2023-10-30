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Пушич определился с составом Шахтера на кубковый матч с Викторией

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Начало - в 15:00

Пушич определился с составом Шахтера на кубковый матч с Викторией

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 30 октября, "Виктория" сыграет с "Шахтером" в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Левый берег" и начнется в 15:00.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Виктория": Шелихов – Нелин, Бычков, Сасовский, Ульянов, Долинский, Савченко, Байдал, Мышенко, Здырко, Галенко

Запасные: Литвиненко, Курелех, Сахно, Зозуля, Чеглов, Покотилюк, Лебеденко, Машталир, Евпак

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Назарина, Судаков, Зубков, Невертон, Келси

Запасные: Рудько, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Крыськив, Швед, Топалов, Сикан.

Добавим, что на сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы)
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Комментарии (2)
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Американец 2000
30.10.2023 в 14:50
Вот будет смешно если Шахтёр проиграет ))))))Интересно тренера сразу уволят , или будут ждать три месяца ещё ???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 15:40
мало эмоций, мало!!!)))
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