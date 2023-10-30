  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Пушич - о матче с Викторией: Я больше узнаю игроков, а они меня
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич - о матче с Викторией: Я больше узнаю игроков, а они меня

Кубок Украины
(1 голосов)

Первый матч тренера Шахтера в Украине

Пушич - о матче с Викторией: Я больше узнаю игроков, а они меня

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился эмоциями от победы команды в Кубке Украины над перволиговской "Викторией" (3:0).

– Прежде всего, я поздравил наших игроков. Я очень рад, что мы смогли пройти в следующий раунд. Это очень хорошая игра для нас. Возможно, нам еще предстоит совершенствовать некоторые моменты в завершающей стадии атак. Но мы показали хорошую энергию и сделали то, что должны были.

– Вы сказали, что нужно совершенствовать игру. Что вы подсказывали Сикану во втором тайме?

– Когда игрок выходит на поле, я проговариваю с ним некоторые моменты: как он должен использовать зоны, как должен играть в атаке. Я ему сказал, что он должен делать, когда появится на поле. Это обычные вещи.

– Вы наигрывали сегодня тот состав, который будет из "Динамо" в пятницу?

– Я новый человек, поэтому хотел бы посмотреть игроков и их способности. У нас было всего две тренировки перед этим матчем, поэтому очень важно посмотреть, на что способны игроки.

До матча с "Динамо" еще три дня, потому посмотрим. Я больше узнаю игроков, а они меня. Каждый матч это отдельная история.

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины. Виктория – Шахтер 0:3. Дебютная победа Пушича
yellow-arrow
Виктория – Шахтер. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2023
yellow-arrow
Дебют Пушича в Украине. Текстовый онлайн матча Кубка Украины Виктория - Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы) Марино Пушич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде