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Пушич - о матче с Викторией: Я больше узнаю игроков, а они меня
Первый матч тренера Шахтера в Украине
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился эмоциями от
– Прежде всего, я поздравил наших игроков. Я очень рад, что мы смогли пройти в следующий раунд. Это очень хорошая игра для нас. Возможно, нам еще предстоит совершенствовать некоторые моменты в завершающей стадии атак. Но мы показали хорошую энергию и сделали то, что должны были.
– Вы сказали, что нужно совершенствовать игру. Что вы подсказывали Сикану во втором тайме?
– Когда игрок выходит на поле, я проговариваю с ним некоторые моменты: как он должен использовать зоны, как должен играть в атаке. Я ему сказал, что он должен делать, когда появится на поле. Это обычные вещи.
– Вы наигрывали сегодня тот состав, который будет из "Динамо" в пятницу?
– Я новый человек, поэтому хотел бы посмотреть игроков и их способности. У нас было всего две тренировки перед этим матчем, поэтому очень важно посмотреть, на что способны игроки.
До матча с "Динамо" еще три дня, потому посмотрим. Я больше узнаю игроков, а они меня. Каждый матч это отдельная история.
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