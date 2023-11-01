Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

В среду, 1 ноября, состоится четвертьфинальный матч Кубка Украины-2023/24 между "Черноморцем" и "Зарей". Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Команды уже встречались между собой в этом сезоне в рамках чемпионата. Тогда соперники сильнейшего не выявили, голов не забивали 0:0.

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Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале одесского клуба за подпиской, которая обойдется в 35 гривен.

Кубок Украины. 1/4 финала

01.11.2023. 15:00

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Заря"

Трансляция - YouTube "Черноморец" (подписка 35 гривен)