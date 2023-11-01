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Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины
Где покажут в прямом эфире матч Черноморец – Заря, Кубок Украины, 1 ноября 2023
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
“Черноморец” и “Заря” чуть более месяца встречались в чемпионате, и в той игре, тоже в Одессе, команды победителя не выявили. В среду одной из команд придется победить, чтобы выйти в полуфинал.
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Трансляцию матча четвертьфинала Кубок Украины "Черноморец" – "Заря" проведет официальный ютуб-канал "Черноморца". Чтобы посмотреть игру, надо стать спонсором канала за 35 грн.
Начало матча "Черноморец" – "Заря" в 15:00.
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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