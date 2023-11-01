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Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины

Кубок Украины
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Где покажут в прямом эфире матч Черноморец – Заря, Кубок Украины, 1 ноября 2023

Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

“Черноморец” и “Заря” чуть более месяца встречались в чемпионате, и в той игре, тоже в Одессе, команды победителя не выявили. В среду одной из команд придется победить, чтобы выйти в полуфинал.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляцию матча четвертьфинала Кубок Украины "Черноморец" – "Заря" проведет официальный ютуб-канал "Черноморца". Чтобы посмотреть игру, надо стать спонсором канала за 35 грн.

Начало матча "Черноморец" – "Заря" в 15:00.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Черноморец – Заря на UA-Футбол>>.

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Черноморец (Одесса) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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