Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины

“Черноморец” и “Заря” чуть более месяца встречались в чемпионате, и в той игре, тоже в Одессе, команды победителя не выявили. В среду одной из команд придется победить, чтобы выйти в полуфинал.

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Начало матча "Черноморец" – "Заря" в 15:00.

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