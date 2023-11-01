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Черноморец и Заря назвали составы на матч Кубка Украины
Борьба за выход в полуфинал
Фото: ФК Чорноморець
В среду, 1 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка Украины-2023/24, в котором будут выяснять отношения "Черноморец" и "Заря". Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 15:00.
Стали известны стартовые составы:
"Черноморец": Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузик, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Иеде,
Запасные: Шевченко, Билык, Хадида, Бойчук, Гучек, Вакула, Авагимян, Дада, Ухань, Данилюк.
"Заря": Турбаевский, Батагов, Джордан, Снурницын, Данченко, Жан Клод, Яцык, Мичин, Антюх, Алефиренко, Герреро,
Запасные: Сапутин, Боль, Чурко, Мишнев, Кирюханцев, Нагнойный, Горбач, Венделл, Бугай.
На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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