Без кубковой сенсации. ФОТОрепортаж с матча Виктория – Шахтер 0:3

В Кубке часто бывают неожиданные результаты. Собственно, уже сам факт того, что "Виктория" играла в четвертьфинале – неожиданность. Но дальше команда из Сум не пошла. Против "Шахтера" представитель Первой лиги оказался бессилен.

Матч прошел полностью под контролем команды Марино Пушича. А также под наблюдением фотокорреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой. Ее фотоработы предлагаем ко вниманию читателей.

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