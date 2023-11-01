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Без кубковой сенсации. ФОТОрепортаж с матча Виктория – Шахтер 0:3

Кубок Украины
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Яркая победа команды Марино Пушича

Без кубковой сенсации. ФОТОрепортаж с матча Виктория – Шахтер 0:3

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кубке часто бывают неожиданные результаты. Собственно, уже сам факт того, что "Виктория" играла в четвертьфинале – неожиданность. Но дальше команда из Сум не пошла. Против "Шахтера" представитель Первой лиги оказался бессилен.

Матч прошел полностью под контролем команды Марино Пушича. А также под наблюдением фотокорреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой. Ее фотоработы предлагаем ко вниманию читателей.

Фотогалерея

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В статье: Шахтер (Донецк) фото Виктория (Сумы)
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