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Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины

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Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины

Полісся

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Кубка Украины между житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой".

Читайте такжеСабо: Полесье ужасно играет после зимнего перерыва, а Ворсклу качает, как шлюпку в шторм

В среду определился первый финалист национального Кубка. Донецкий "Шахтер" уверенно разгромил одесский "Черноморец". Теперь "горняки" ждут оппонента по решающему матчу. Кто возьмет верх в четверг – "Полесье" или "Ворскла"? Хватит ли командам 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Назар Черковский

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Назар Черковский
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