Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины

UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Кубка Украины между житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой".

В среду определился первый финалист национального Кубка. Донецкий "Шахтер" уверенно разгромил одесский "Черноморец". Теперь "горняки" ждут оппонента по решающему матчу. Кто возьмет верх в четверг – "Полесье" или "Ворскла"? Хватит ли командам 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Назар Черковский