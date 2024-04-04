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Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Полісся
UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Кубка Украины между житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой".
В среду определился первый финалист национального Кубка. Донецкий "Шахтер" уверенно разгромил одесский "Черноморец". Теперь "горняки" ждут оппонента по решающему матчу. Кто возьмет верх в четверг – "Полесье" или "Ворскла"? Хватит ли командам 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Назар Черковский
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