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Тренер Полесья: Никто Будковскому кривого слова не сказал. И Платини с Баджо не забивали пенальти

Кубок Украины

Полесье проиграло полуфинал Кубка Ворскле

Тренер Полесья: Никто Будковскому кривого слова не сказал. И Платини с Баджо не забивали пенальти

nkveres.com

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Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Ворсклой", в котором его команда проиграла 0:1.

“Нам не хватило забить гол. В кубковых играх всегда больше говорят за результат, а не за игру. Мы не забили и потому проиграли. Заработали пенальти, усердно подготовили эту подачу, отработали движение футболистов. Это принесло свои плоды, но мы не забили пенальти.

Мы работали и работаем над теми моментами, которые у нас прихрамывали, подтягиваем их. Что-то получается лучше, что-то не получается. Михайличенко – профессиональный крайний защитник, очень хорошего уровня, он вышел и с правого фланга пошла острота.

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"Ворскла" же играла по счету, села возле своей штрафной и один из ключевых методов, когда на поле есть Будковский, это действительно кроссы, подборы и таким путем можно создавать моменты.

Три штатных пенальтиста были заменены. Будковский решил взять ответственность на себя как капитан команды. Сейчас, когда пришли в раздевалку, только поддерживали его. Никто в его сторону кривого слова не сказал. И Платини, и Баджо не забивали”, – сказал Кныш.

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Ворскла (Полтава) Филипп Будковский Владимир Кныш Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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