Тренер Полесья: Никто Будковскому кривого слова не сказал. И Платини с Баджо не забивали пенальти

Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Ворсклой", в котором его команда проиграла 0:1.

“Нам не хватило забить гол. В кубковых играх всегда больше говорят за результат, а не за игру. Мы не забили и потому проиграли. Заработали пенальти, усердно подготовили эту подачу, отработали движение футболистов. Это принесло свои плоды, но мы не забили пенальти.

Мы работали и работаем над теми моментами, которые у нас прихрамывали, подтягиваем их. Что-то получается лучше, что-то не получается. Михайличенко – профессиональный крайний защитник, очень хорошего уровня, он вышел и с правого фланга пошла острота.