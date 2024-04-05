Кабаев: мы знали как будет играть соперник. Мы на это заслужили

Вингер столичного клуба Владислав Кабаев дал комментарий после матча "Заря" - "Динамо" (0:3). Отметим, что все голы забили экс-футболисты луганской команды.

- Как так получилось, что все три гола динамовцев забили футболисты, которые ранее играли в луганской Заре? Андриевский, Бражко, ты отличился... - Трудно дать однозначный ответ. Бывает и такое. Я тоже подумал об этом после финального свистка. Значит - мы заслужили на это. Главное, что мы знали, как соперник будет играть. Мы настраивались на тяжелый поединок, для киевского Динамо каждый матч - на вес золота.

- С трибуны показалось, что сегодня вы одержали самую легкую победу в весенней части сезона? - Может быть. Мы имели хороший настрой на эту встречу. Хотя стартовые минуты обоих таймов были нелегкими для нас. Александр Шовковский немного встряхнул нас после большой победы в Полтаве.

- Ты забил сегодня красивый гол, мощно пробив издали. Этот гол похож на тот мяч, который забил Герреро в ворота Металлиста 1925 несколько дней назад? - Есть немного сходства.

- Динамо по ходу второго круга набирает обороты? - Результат говорит сам за себя. Нам есть с чем сравнивать. У нас в коллективе хорошая атмосфера, все сплотились вокруг одной цели. У нас есть лидеры - Виталик Буяльский, Андрей Ярмоленко вернулся на футбольное поле. Уровень понимания игры у него сумасшедший - в Полтаве он забил гол, а в эпизоде с голом Бражка, в его активе - голевая передача.

- Владимир Бражко уже стал основным футболистом в национальной сборной Украины. Он приехал в Динамо уверенным в своих силах? - Он и раньше был уверен в своих силах. Вова знает свои сильные качества и старается их проявлять.

- В середине мая нас ждет супер-игра - Шахтер - Динамо... - Я вас прошу, не нагнетайте. Еще впереди много игр. В понедельник нас ждет домашний поединок с ЛНЗ. На предстоящий матч с черкащанами мы также будем настраиваться, как на игру с Зарей.

Напомним, что киевское "Динамо" летом 2022 года приобрело Кабаева у той же "Зари". Сумма трансфера 1,2 млн евро. За почти два сезона в "столичной" команде Владислав провел 37 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста.