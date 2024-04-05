Чеснаков: Дай Бог, повторится прошлый финал Кубка против Шахтера

Защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков вспомнил победу полтавской команды в финале Кубка Украины-2009 над "Шахтером" (1:0).

"Помню как сегодня. В первую очередь, мы как команда, как семья, и тогда у нас тоже была семья, футбольная семья. За счет коллектива, за счет того, что мы были дружны, мы выиграли тот финал.

Сейчас, дай Бог, также повторится тот прошлый финал против "Шахтера". Против "Динамо" (в 2020 году – прим.) не очень хорошо было, а против "Шахтера" было хорошо. Дай Бог, чтобы повторилось, тем более, у нас "Шахтер", – сказал Чеснаков.