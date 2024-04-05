Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеснаков: Дай Бог, повторится прошлый финал Кубка против Шахтера
15 лет назад "Ворскла" завоевала трофей, обыграв именно "горняков"
Скриншот
Защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков вспомнил победу полтавской команды в финале Кубка Украины-2009 над "Шахтером" (1:0).
"Помню как сегодня. В первую очередь, мы как команда, как семья, и тогда у нас тоже была семья, футбольная семья. За счет коллектива, за счет того, что мы были дружны, мы выиграли тот финал.
Сейчас, дай Бог, также повторится тот прошлый финал против "Шахтера". Против "Динамо" (в 2020 году – прим.) не очень хорошо было, а против "Шахтера" было хорошо. Дай Бог, чтобы повторилось, тем более, у нас "Шахтер", – сказал Чеснаков.
Финал Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" пройдет 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.
Популярное сейчас
- Ворскла в финале Кубка, Динамо – на третьем месте УПЛ, а Коул Палмер устроил шоу на Стэмфорде. Главные новости за 4 апреля
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Кубок Украины. Шахтер - Черноморец 4:1. Шоу имени Судакова
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Комментарии 1