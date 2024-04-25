Стало известно, какое количество зрителей будут допущено на финал Кубка Украины

15 мая на луцком стадионе "Авангард" состоится финал Кубка Украины 2023/24, в котором за трофей поспорят "Ворскла" и "Шахтер".

По информации Sport.ua, на проведение финального матча также претендовали Киев, Тернополь и Ровно, но предпочтение было отдано Ровно.

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Такое решение было принято, скорее всего, потому что город еще не принимал престижные матчи подобного уровня.

Отмечается, что поединок смогут посетить 2500 болельщиков согласно разрешению областной военной администрации. Именно такому количеству присутствующих на стадионе "Авангард" будет гарантирована безопасность в условиях военного положения.

Финальный матч начнется 15 мая в 19:00, по жребию – условным хозяином поля будет полтавская "Ворскла".