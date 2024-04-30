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Количество болельщиков, которые смогут посетить финал Кубка Украины, будет увеличено
Правда всего на 500 человек
фото - НК "Верес" Рівне
Директор ровненского стадиона "Авангард" Александр Алембита рассказал, как идет подготовка к финальному матчу
"В последнее время у нас побывали две комиссии из УАФ, которые проверяли готовность базы. Были замечания, которые касались, прежде всего, благоустройства территории, логистических вопросов, парковки транспорта. Думаю, что до 10 мая все недостатки будут устранены.
Также прилагаются усилия, чтобы финальный поединок смогли посетить более 2500 зрителей, на присутствие которых на стадионе "Авангард" есть разрешение областной военной администрации. Сейчас в стадии оформления документация на еще несколько укрытий вблизи спортсооружения и тогда безопасность будет гарантирована не менее 3000 болельщикам", – сказал Алембита.
Напомним, что финальный матч начнется 15 мая в 19:00, по жребию – условным хозяином поля будет полтавская "Ворскла".
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