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Защитник Ворсклы: Команда не живет финалом Кубка, никто не забил на чемпионат

Кубок Украины
Обновлено

Правда в чемпионате команда не выигрывает уже 4 матча

Защитник Ворсклы: Команда не живет финалом Кубка, никто не забил на чемпионат

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк заявил, что команда не акцентируется на финале Кубка Украины и старается выполнять задачи и в чемпионате.

– Финал Кубка 2020 года вы пропускали. Ребята, игравшие в двух предыдущих, делятся опытом с молодежью?

– В 2020 году Юрий Вильевич Максимов не включил меня в заявку, поскольку я был очень юным в то время, хотя меня брали на полуфинал с "Мариуполем". Наш тренер Сергей Николаевич Долганский много полезного рассказывает о том уникальном опыте. Вова Чеснаков за плечами имеет два финала.

– "Ворскла" через чемпионат готовится к финалу Кубка Украины с "Шахтером"?

- Нет нет. Команда двигается от матча к матчу. Никто не забивает на чемпионат.

– Но "Ворскла" не может выиграть в четырех последних матчах…

– Это совокупность определенных обстоятельств. С "Кривбассом" играли после полуфинала – третья игра через неделю одним составом. С "Шахтой" много времени играли в большинстве, но до гола не дошло. С "Колосом" и я в одном из голов был причастен. Это никак не связано с Кубком.

Тренерский штаб постоянно настраивает нас на хорошую игру, побеждая в каждом матче. Мы живем не финалом, а следующей игрой.

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Ворскла (Полтава) Евгений Павлюк
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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