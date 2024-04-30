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Защитник Ворсклы: Команда не живет финалом Кубка, никто не забил на чемпионат
Правда в чемпионате команда не выигрывает уже 4 матча
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Защитник "
– Финал Кубка 2020 года вы пропускали. Ребята, игравшие в двух предыдущих, делятся опытом с молодежью?
– В 2020 году Юрий Вильевич Максимов не включил меня в заявку, поскольку я был очень юным в то время, хотя меня брали на полуфинал с "Мариуполем". Наш тренер Сергей Николаевич Долганский много полезного рассказывает о том уникальном опыте. Вова Чеснаков за плечами имеет два финала.
– "Ворскла" через чемпионат готовится к финалу Кубка Украины с "Шахтером"?
- Нет нет. Команда двигается от матча к матчу. Никто не забивает на чемпионат.
– Но "Ворскла" не может выиграть в четырех последних матчах…
– Это совокупность определенных обстоятельств. С "Кривбассом" играли после полуфинала – третья игра через неделю одним составом. С "Шахтой" много времени играли в большинстве, но до гола не дошло. С "Колосом" и я в одном из голов был причастен. Это никак не связано с Кубком.
Тренерский штаб постоянно настраивает нас на хорошую игру, побеждая в каждом матче. Мы живем не финалом, а следующей игрой.
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