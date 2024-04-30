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Капитан Ворсклы в финале Кубка Украины не сыграет
У Владимира Чеснакова рецидив травмы
Фото: ФК Ворскла
Возвращение в строй капитана "
По информации Sport.ua, после рецидива старой травмы он продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом и точно не сможет сыграть в решающем для "Ворсклы" матче сезона – финале Кубка Украины, который состоится 15 мая в Ровно.
А вот еще один опытный игрок "Ворсклы" – полузащитник Александр Скляр, после серьезной травмы лица, полученной в календарном поединке 19-го тура чемпионата УПЛ с "Вересом", уже восстановился, вернулся в общую группу и, скорее всего, будет внесен в заявку на календарный матч 27-го тура против харьковского "Металлиста 1925", который состоится 4 мая. При этом, если Скляру доверят место на поле, он будет играть в защитной маске.
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Напомним, что на данный момент "Ворскла" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков.
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