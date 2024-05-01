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Стартовала продажа билетов на финал Кубка Украины. Цены - 500 и 700 гривен

Кубок Украины

Матч пройдет 15 мая в Ровно

Стартовала продажа билетов на финал Кубка Украины. Цены - 500 и 700 гривен

Фото: УАФ

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УАФ объявила о старте продаж билетов на финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Ворскла" и "Шахтер".

Напомним, что поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.

Ранее сообщалось, что согласно критериям безопасности, матч могут посетить до 3 000 болельщиков.

Билеты можно будет приобрести на сайте kasa.in.ua. В продаже доступны две ценовые категории билетов – за 500 и 700 грн.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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