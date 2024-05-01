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Стартовала продажа билетов на финал Кубка Украины. Цены - 500 и 700 гривен
Матч пройдет 15 мая в Ровно
Фото: УАФ
УАФ объявила о старте продаж билетов на финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Ворскла" и "Шахтер".
Напомним, что поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.
Ранее сообщалось, что согласно критериям безопасности, матч могут посетить до 3 000 болельщиков.
Билеты можно будет приобрести на сайте kasa.in.ua. В продаже доступны две ценовые категории билетов – за 500 и 700 грн.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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