Стартовала продажа билетов на финал Кубка Украины. Цены - 500 и 700 гривен

УАФ объявила о старте продаж билетов на финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Ворскла" и "Шахтер".

Напомним, что поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.

Ранее сообщалось, что согласно критериям безопасности, матч могут посетить до 3 000 болельщиков.

Билеты можно будет приобрести на сайте kasa.in.ua. В продаже доступны две ценовые категории билетов – за 500 и 700 грн.