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УАФ: Если тревога на финале Кубка Украины продлится более 30 минут, матч будет перенесен на следующий день
Интересное положение от УАФ на финал Кубка Украины
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Как уже сообщалось ранее,
Поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.
Также Ассоциация огласила правила допуска болельщиков на стадион.
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"При входе на стадион каждому болельщику будут надевать на руку браслет.
В случае воздушной тревоги матч прерывается, все болельщики уходят в укрытие. Если тревога закончится в течение 30-ти минут, болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет на руке стюардам. Если тревога продлится более 30 минут, матч будет перенесен на следующий день. Болельщикам необходимо сохранить браслет и билет на случай, если они собираются посетить перенесенный матч", - говорится в сообщении УАФ.
Напомним, что по регламенту УПЛ матчи могут переноситься в случае, если тревога длится более 60 минут. Однако при этом, матч может продолжаться и после длительной тревоги, если с этим согласны представителей обеих команд, которые принимают участие в поединке.
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